شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو معلقًا على قرار تعليق النشاط الرياضي: يجب على كل الأندية التأكد من سلامة لاعبيها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لمصر المقاصة على قرار اتحاد الكرة بتعليق النشاط لمدة أسبوعين. وأصدر اتحاد الكرة قرارًا بتعليق النشاط الكروي لمدة أسبوعين بناء على توجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بإيقاف النشاط الرياضي في مصر. طالع التفاصيل Advertisements وقال ميدو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بعد قرار إيقاف الدوري يجب على كل الأندية إجراء اختبارات للتأكد من سلامة لاعبيها وموظفيها». وتابع: «يجب على اتحاد الكرة ووزارة الرياضة دعم الأندية غير القادرة ماديًا ومدهم بالأجهزة اللازمة للكشف عن فيروس كورونا». وأكمل: «ما هو دور الأندية الاجتماعية الرياضية؟ ولماذا لا تكشف على أعضائها مجانًا؟». واختتم: «هل دور الأندية هو المشاركة في الأنشطة الرياضية والاجتماعية فقط؟».

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