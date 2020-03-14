شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتشار «كورونا».. ميسي يوجه رسالة إلى جمهوره حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرسل لاعب برشلونة والمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، ليونيل ميسي، السبت، بيانا إلى جمهوره بشأن فيروس «كورونا» المستجد.

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وقال عبر حسابه على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي: «هذه أوقات صعبة للجميع، نحن جميعا قلقون بشأن ما يحدث، ونرغب في المساعدة عن طريق وضع أنفسنا في موقف أولئك الذين يمرون بأسوأ الأوقات، وذلك إما لأنهم يتأثرون بشكل مباشر بالفيروس، أو بسبب إصابة أسرهم وأصدقائهم، أو لأنهم يعملون بشكل مباشر في المستشفيات والمراكز الصحية لمحاربته، أريد أن أرسل لهم الكثير من القوة والدعم».

أضاف: «يجب أن تأتي صحتنا أولا، هذا وقت استثنائي، ويجب أن نتبع تعليمات كل من المنظمات الصحية والسلطات العامة، هذه هي الطريقة الوحيدة التي سنتمكن من محاربة هذا بشكل فعّال. حان الوقت لتحمل المسؤولية وأن نبقى في المنزل، وعلاوة على ذلك، هذه هي الفرصة المثالية للاستمتاع بالوقت مع أحبائك، وهو أمر لا نقوم به دائما، نرسل لكم عناقا ونأمل أن نتمكن من التغلب على هذا الموقف في أقرب وقت ممكن».

وأرفق «ميسي» في رسالته صورة له مع طفليه.