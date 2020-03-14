شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد المحمدي: صحة الجميع هي كل ما يهم الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفاعل مُحترفنا المصري أحمد المحمدي ظهير فريق أستون فيلا، مع إيقاف مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، لمدة أسبوعين، بسبب انتشار فيروس كورونا المُستجد «كوفيد 19».

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كورونا ظهر في البريميرليج، حيث أُصيب ميكيل أرتيتا بالفيروس وهودسون أودي لاعب وسط تشيلسي؛ بالإضافة إلى اشتباه إصابة ثلاثة لاعبين في ليستر سيتي، كما قرر فريق وست هام يونايتد دخول الفريق بأكمله الحجر الصحي؛ فضلًا عن ظهور أعراض المرض على حارس مرمى بورنموث.

الأمر الذي دفع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج»، لإيقاف الدوري، لثلاثة أسابيع، حتى 4 أبريل القادم.

وكتب أحمد المحمدي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «صحة الجميع هي كل ما يهم الآن، ابق آمنًا».