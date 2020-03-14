شكرا لقرائتكم خبر عن إنيستا يدعم بلده إسبانيا في مكافحة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الإسباني أندريس إنييستا، نجم برشلونة السابق، رسالة دعم لبلده في ظل مكافحة فيروس كورونا.
وقال إنييستا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أريد أن أبعث برسالة دعم وتشجيع ووعي في ظل هذا الوضع الخطير والمعقد، الذي نمر به خلال الفترة الحالية».
وأضاف نجم فيسيل كوبي الياباني: «علينا اتباع الاحتياطات التي يقدمها لنا المختصون، ويجب أيضًا أن نكون متماسكين، ومتسقين مع أنفسنا ومع من حولنا، إنها مشكلة اجتماعية تهمنا جميعًا».
وتابع: «كما تعلمون أني أتواجد في اليابان، هنا أُغلقت المدارس منذ أسابيع، والوضع يبدو طبيعيًا هنا ولكن مع ذلك نحن مستمرون في توخي الحذر وأخذ جميع الاحتياطات».
وواصل: «أطلعكم بأني على علم بكل ما يحدث في إسبانيا، فأفراد عائلتنا وأصدقائنا وكل من يمر بهذه الحالة، نحن على علم دائم بكل ما يحدث».
وأفاد: «أرسل دعمي وشكري الذي لا ينتهي لجميع الأطباء والمصحات والممرضين والممرضات وجميع الأشخاص الذين يعملون مع المرضى».
وأتم: «أصاب بالقشعريرة عند النظر إلى العديد من الصور والتعليقات، عقلونا معكم جميعًا».
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