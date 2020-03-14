شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن تعليق نشاط كرة القدم 15 يوما بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر اتحاد الكرة المصري، تعليق نشاط كرة القدم في جميع المسابقات، وذلك بناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة، وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه سيتم تعليق الأنشطة الرياضية لمدة أسبوعين جنبا لجنب مع قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين وذلك كنوع من الإجراء الوقائى والاحترازي ولمنع عملية الاختلاط.
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