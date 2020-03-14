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توقف النشاط الرياضي السعودي حتى إشعار آخر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

علقت وزارة الرياضة النشاط الرياضي في السعودية بمختلف ألعابه وبطولاته ومسابقاته ابتداء من اليوم وحتى إشعار آخر، كما أعلنت إغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة، وذلك امتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها جميع الجهات الحكومية في المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (-19 COVID)، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتصدي لهذا الفيروس حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين في المملكة، وبناء على توصيات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات انتشار هذا الفيروس، ومن منطلق الحرص على المصلحة العامة.

وقال وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي عبر حسابه الشخصي على تويتر «جهود كبيرة وإجراءات احترازية ووقائية استباقية اتخذتها قيادة وطننا الغالي أكدت من خلالها أن سلامة المواطن والمقيم تمثل الأولوية القصوى، تزامنا مع هذه الإجراءات فقد تم اتخاذ قرار بتعليق كافة الأنشطة والمسابقات الرياضية في المملكة حفاظا على سلامة الجميع».

وسيبدأ الإلغاء أولا بمواجهتي الدور نصف النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث كان من المقرر أن يلتقي اليوم، الهلال وأبها على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، والأهلي والنصر على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

كما أصدر الاتحاد العربي لكرة القدم برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي بيانا أكد فيه تأجيل مباريات الدور نصف النهائي لكأس محمد السادس حتى إشعار آخر، حرصا وحفاظا على سلامة الجميع بعد انتشار فيروس كورونا.

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وكان من المقرر أن تجرى مباراتا الدور نصف النهائي اليوم وغدا من خلال استضافة الرجاء البيضاوي المغربي (اليوم قبل الإلغاء)، نظيره الإسماعيلي المصري (وصل الدار البيضاء أمس الأول) ذهابا على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس، وحلول الاتحاد ضيفا على الشباب في الرياض غدا.

من جانبه قال الاتحاد السعودي لكرة القدم إنه وبناء على قرار وزارة الرياضة، فقد قرر تعليق جميع المسابقات التي تقع تحت مظلته اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 15 مارس.

أبرز بطولات القدم ومحطات توقفها

دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (الجولة 22)

كأس خادم الحرمين الشريفين (الدور نصف النهائي)

دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى (الجولة 28)

دوري الدرجة الثانية (الأسبوع الـ19)

دوري الدرجة الثالثة (الدور ربع النهائي)

ارتباطات خارجية

كأس محمد السادس للأندية العربية (نصف النهائي)

دوري أبطال آسيا (الجولة الثانية)

تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2020 وكأس آسيا 2023 (المرحلة الثانية - الجولة الخامسة)

مباريات دولية ودية (أيام الفيفا)

بطولات أخرى تأجلت