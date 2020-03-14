هل يدفع ليفربول ثمن إلغاء الدوري الإنجليزي أم يتوج بطلا؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لندن

تعقد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اجتماعا طارئا الخميس المقبل لمناقشة النتائج المحتملة للموسم الحالي في ضوء انتشار فيروس كورونا.

وأسفرت نتائج الاجتماع الطارئ الأول الذي عقد أمس الأول عن إيقاف كافة المباريات حتى الثالث من أبريل.

ومن المنتظر أن يجتمع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الثلاثاء المقبل لمناقشة التداعيات على يورو 2020 وستقوم رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بعدها بيومين بمناقشة الحلول المتاحة.

هذه الخيارات يمكن أن تشمل اعتبار موسم الدوري الممتاز لاغيا وباطلا، بدون تحديد البطل أو الهابطين.

ولكن هذا الأمر يعد غير مرجح، نظرا لأن ليفربول يبتعد بصدارة الدوري بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه مع تبقي 9 مباريات على نهاية الموسم.

وإذا لم تكن هناك إمكانية لاستكمال الموسم، سيكون الخيار الثاني هو تتويج ليفربول باللقب، والسماح للفريقين اللذين يتصدران دوري البطولة الإنجليزية بالصعود، وجعل الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2020 / 2021 مكونا من 22 فريقا.

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أو ربما ستحاول رابطة الدوري الممتاز لعب المباريات خلف الأبواب المغلقة.

وكتبت نائب رئيس نادي ويستهام الإنجليزي كارين برادي، في صحيفة ذا صن «إنه يتعين محو هذا الموسم، لا يوجد مفر من احتمالية وجوب إلغاء كل مستويات دوري البطولة، والدوري الممتاز، واعتبار هذا الموسم لاغيا وباطلا لأنه إذا لم يكن اللاعبون قادرين على اللعب فلا يمكن إقامة المباريات.

وبما أن المباريات في الدوري الممتاز ودوري البطولة تأثرت، فإن الشيء العادل والمنطقي هو الإعلان أن هذا الموسم لاغ وباطل».

وأضافت «من يعلم أي الفرق ستهبط أو ستصعد إذا لم تلعب المباريات بشكل كامل؟».

وتابعت «إنها ضربة موجعة لليفربول الذي ربما يتعرض لسرقة أول لقب له في آخر 20 عاما».

وكان من المقرر أن تقام مباريات الجولة الثلاثين من الدوري الممتاز حتى وقت متأخر من الخميس الماضي.

ولكن الأنباء جاءت صباح الجمعة، بأن مدرب أرسنال ميكيل أرتيت، ولاعب تشيلسي كالوم هودسون أودوي، يعانيان من فيروس كورونا، مما أجبر على تغيير الخطط.