شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ برلين
أصبح لاعب بادربورن، لوكا كيليان، أول لاعب في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) تظهر نتيجة اختباره إيجابية لفيروس كورونا.
وجاء الإعلان بإصابة اللاعب بعد ساعات من إعلان رابطة الدوري الألماني تأجيل مباريات المرحلة الـ26 من البوندسليجا ودوري الدرجة الثانية، ومن المقرر أن تظل مباريات دوري الدرجتين معلقة حتى الثاني من أبريل المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا.
وذكر النادي في بيان أنه يتخذ إجراءات شاملة لاحتواء مخاطر العدوى وأنه يتواصل مع السلطات المحلية بشأن الخطوات التالية.
كانت هذه تفاصيل خبر كيليان أول إصابة بكورونا في البوندسليجا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.