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كيليان أول إصابة بكورونا في البوندسليجا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ برلين

أصبح لاعب بادربورن، لوكا كيليان، أول لاعب في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) تظهر نتيجة اختباره إيجابية لفيروس كورونا.

وجاء الإعلان بإصابة اللاعب بعد ساعات من إعلان رابطة الدوري الألماني تأجيل مباريات المرحلة الـ26 من البوندسليجا ودوري الدرجة الثانية، ومن المقرر أن تظل مباريات دوري الدرجتين معلقة حتى الثاني من أبريل المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا.

وذكر النادي في بيان أنه يتخذ إجراءات شاملة لاحتواء مخاطر العدوى وأنه يتواصل مع السلطات المحلية بشأن الخطوات التالية.