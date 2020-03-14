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السماح للأندية بمنع لاعبيها من المباريات الدولية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برلين

أوصى مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتأجيل جميع المباريات الدولية المقررة في مارس الحالي وأبريل المقبل، في ظل تزايد انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وتأجل بالفعل عدد من المباريات الدولية وتقرر إقامة مباريات بدون جمهور، منها مباريات بالملحق المؤهل لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، بسبب انتشار فيروس كورونا.

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ومن المقرر أن يجتمع الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) الثلاثاء المقبل لإجراء مناقشة بشأن نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) التي من المفترض أن تقام في 12 دولة أوروبية في الفترة بين 12 يونيو و12 يوليو، وكذلك لمناقشة بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

ويعتقد أن بطولة يورو 2020 قد يجري تأجيلها لمدة عام، وهو ما سيتيح الفرصة أيضا أمام استكمال منافسات بطولات الدوري المحلية.

وذكر الفيفا في بيان أصدره مساء أمس الأول أن مجلس الفيفا، وهو المجلس التنفيذي للاتحاد، قرر أن القواعد العامة التي عادة ما تلزم الأندية بالسماح للاعبيها بالمشاركة في المباريات الدولية، لن تطبق في المباريات الدولية المقررة في مارس وأبريل.

وأضاف الفيفا أنه من المفترض تأجيل جميع المباريات الدولية المقررة في مارس وأبريل «لكن القرار النهائي بهذا الشأن هو بيد منظمي البطولات أو الاتحادات الوطنية المعنية بالنسبة للمباريات الودية».