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كورونا يصيب 9 لاعبين بإيطاليا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ روما

أصيب لاعبا فريق فيورنتينا الإيطالي، باتريك كوتروني وجيرمان بيزيلا، وكذلك أخصائي العلاج الطبيعي بالنادي، بعدوى فيروس كورونا، ليصل عدد المصابين من لاعبي الدوري الإيطالي لكرة القدم بذلك إلى 9 لاعبين.

وكان لاعب فيورونتيا الآخر، دوسان فلاهوفيتش قد تأكدت إصابته أمس الأول، بعد ساعات من إعلان نادي سامبدوريا إصابة عمر كوليي وألبين إيكدال وأنطونينو لا جومينا ومورتن ثورسبي، وكذلك طبيب الفريق، إلى جانب إصابة مانولو جابياديني في وقت سابق.

وكان مدافع فريق يوفنتوس دانييلي روجاني، أول لاعب في الدوري الإيطالي تثبت إصابته بفيروس كورونا، وهو ما أعلن عنه الأربعاء الماضي.