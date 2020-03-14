الرواد بطلا لدوري رابطة أحياء مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
خطف فريق الرواد لقب بطولة دوري رابطة فرق أحياء مكة المكرمة لكرة القدم، التي يشرف عليها الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، وذلك بعد فوزه على فريق البحر الأحمر 5-0 في المباراة النهائية التي أقيمت أمس الأول على ملعب الأسطورة في مكة المكرمة، بحضور رئيس رابطة فرق دوري الأحياء لكرة القدم في المملكة عادل الفقي الذي توج الفائزين، ونائب رئيس الرابطة مرعي العواجي، وأمين عام الرابطة جميل فلاتة، والمستشار القانوني أيمن الرفاعي.
وحصل لاعب الأسطورة خالد الشنقيطي على جائزة أفضل لاعب، ونال حارس البحر الأحمر ريان الجفري لقب أفضل حارس، وحقق لاعب الرواد بلال تغاليف لقب هداف البطولة برصيد 14 هدفا، وحصل مدرب البحر الأحمر هادي المجرشي على جائزة أفضل مدرب، فيما حصل فريق الأسطورة على جائزة الفريق المثالي.
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