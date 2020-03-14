شكرا لقرائتكم اتحاد اليد يعلق أنشطته لمدة أسبوعين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكد المهندس هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد التزامه الفوري واعضاء مجلس ادارة بقرار الحكومة بتعليق النشاط الرياضي لمدة اسبوعين بسبب فيروس كورونا ومنع انتشاره.

واشار نصر إلي أنه أبلغ جميع المسئولين وقيادات ورؤساء لجان المسابقات بالالتزام بالقرار وسرعة اتخاذ اللازم تنفيذا لتعليمات الحكومة الذي ياتي حفاظا علي الارواح وللحد من انتشار الوباء.

واكد نصر انه بالتاكيد الحرص علي الصحة العامة اهم ، والاهم خلال الفترة القادمة مواجهة المرض و القضاء عليه ، وشدد علي ان اتحاد اليد يحرص علي متابعة اخر المستجدات المتعلقة بتفشي وباء كورونا في مختلف بلدان العالم باهتماما شديد..

وطالب رئيس اتحاد اليد ضرورة التزام الجميع بالتعليمات الوقائية للحكومة ومنظمة الصحة العالمية حرصا علي الصحة العامة وحتي نتمكن من القضاء علي المرض اللعين بتكاتف الجهود وانه لا يوجد اغلي من حياة الانسان .

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من ناحية أخرى أكد هشام نصر على إبلاغه من قبل وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي بإقامة تكريم رئاسي يتم التجهيز والاعداد له خلال الأيام القليلة القادمة لمنتخب اليد بعد تتويجه ببطولة افريقيا ونجاحه في حجز تذكرة التاهل لاولمبياد طوكيو بالفوز على المنتخب التونسي في عقر داره شهر يناير الماضى .

وعبر المهندس هشام نصر عن سعادته بجهود الدولة و تقديرها لأبناءها الرياضيين ففي كل المحافل الدولية ، موجها الشكر للمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية لما يبذله في دعم الاتحاد .

وقال نصر أنه من إنشغال الجميع بالاعداد والتجهيز لاستضافة مصر لمونديال اليد وهو الحدث العالمي الابرز خلال الفترة المقبلة الا ان الدولة لم تنسي ما تحقق من انجاز وتستعد لمكافاة الابطال بما يتناسب مع الانجازات التي حققوها..

أوضح نصر ان المنتخب يستعد بشكل مستمر لأولمبياد طوكيو بقيادة مديره الفني الاسباني روبيرتو جارسيا وان المنتخب يتعامل كانه نادي يتجمع بشكل مستمر طوال العام ولا تتوقف تدريباته واستعدادته ، وان هناك برنامجا قويا وخطة طويلة المدي يتم تطبيقها بداية من بطولة افريقيا ومرورا بأولمبياد طوكيو وحتي الوصول لكأس العالم .