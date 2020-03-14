شكرا لقرائتكم شوقى غريب يلغى معسكر المنتخب الأولمبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بعد اجتماعة بالدكتور احمد عبد الله المشرف على المنتخب إلغاء معسكر الفريق الذي كان مُقرراً له الفتره من 23 مارس وحتي 31 مارس في بداية مشوار استعدادته لاولمبياد طوكيو 2020 ، وذلك في ضوء توجه الدوله وقرار الحكومة المصرية بإيقاف النشاط الرياضي وتوصيات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإلغاء مباريات الأجندة الدولية التي كانت مُقرره من ٢٣ مارس وحتي نهاية الشهر .

وكذلك قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بتأجيل مباريات التصفيات القارية المؤهله لكأس الأمم الإفريقية المُزمع إقامتها في الكاميرون ٢٠٢١ ومنها مباراتي المنتخب الوطني ضد المنتخب التوجولي .

ووجه المدير الفني للمنتخب الاوليمبي الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني علي الجهد المبذول خلال الآونة الأخيرة في سبيل دعم الفريق الأوليمبي من خلال الموافقة علي استضافة البطولة الدوليه التي كان مقرراً لها أن تُقام علي أرض مصر بمشاركة منتخبات البرازيل و الأرچنتين و كرواتيا ، قبل أن تحول الظروف دون إقامتها وتعذر استدعاء هذه المنتخبات للاعبين المحترفين في مختلف الدوريات العالميه في ضوء توصيات الفيفا .

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وصرح شوقي غريب بأن ما يسري علي المنتخب الأوليمبي المصري سيسري علي باقي المنتخبات المشاركة في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ ، مُتمنيا عودة النشاط الرياضي حينما تتيسر الظروف مع خالص الدعوات بالسلامة لمصر والمصريين وتجاوز الخطر الذي يُهدد العالم في الوقت الحالي .

وأكد أن سلامة الشعوب وصحتها مُقدمة علي أي نشاط آخر .