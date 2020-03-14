شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: أهدى الدورى للأهلى هو أفضل فريق حاليا.. المهم صحة ولادنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إنه يهدى درع الدورى الممتاز للنادى الأهلى، قائلاً فى رسالة للاتحاد المصرى لكرة القدم:"العالم كله يؤجل الآن من أجل صحة الإنسان، وأنا أهدي الدوري الآن من الأهلى وهو أحسن فريق محلي في الموسم الحالى، ولكن حافظوا على الحكام والجماهير واللاعبين والمدربين".

وتابع رئيس نادى الزمالك فى فيديو بثه عبر موقع الرسمى لنادى الزمالك:"يهمنا صحة أولادنا وبقول لاتحاد الكرة ألغي الدوري فهو درع خشب، وهو أنا مش ممكن أحصل الأهلي؟ وأحصل على لقب الدورى؟.. لكن أنا بقولك الغي الدوري وامنحوه للأهلي حفاظا على صحة أولادنا".

وأصدر اتحاد الكرة بيان رسمي بتعليق النشاط الكروي لمدة 15 يوما في مصر ، بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وجاء نص البيان كالتالي :

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بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة ، وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم ، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 16 مارس ، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه سيتم تعليق الأنشطة الرياضية لمدة أسبوعين جنبا لجنب مع قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين وذلك كنوع من الإجراء الوقائى والاحترازي ولمنع عملية الاختلاط.

وقال مدبولى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن الطلاب فى المدارس والجامعات يمثلون 25% من الشعب المصرى، لفت رئيس مجلس النواب، إلى أنه تم توجيه وزارة الداخلية بغلق أى مراكز يتم فى دروس أو أنشطة دراسية .