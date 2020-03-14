شكرا لقرائتكم بعد قرار رئيس الوزراء .. تأجيل 19 مباراة بالدوري المصري الممتاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وأعلن اتحاد الكرة قبل قليل تعليق مباريات الدوري المصري الممتاز لمدة 15 يوماً حيث سيقوم مجلس الجبلاية برئاسة عمرو الجنايني بإعادة تحديد موعد مباريات البطولة من جديد. Advertisements . وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم تعليق الأنشطة الرياضية لمدة أسبوعين جنبا لجنب مع قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين وذلك كنوع من الإجراء الوقائى والاحترازي ولمنع عملية الاختلاط وقال مدبولى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن الطلاب فى المدارس والجامعات يمثلون 25% من الشعب المصرى. ولفت رئيس مجلس النواب، إلى أنه تم توجيه وزارة الداخلية بغلق أى مراكز يتم فى دروس أو أنشطة دراسية .

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