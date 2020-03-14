شكرا لقرائتكم خبير لوائح: قرار فيفا واللجنة الأولمبية بتجميد الأنشطة غير مُلزم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق الدكتور محمد فضل الله خبير اللوائح والقوانين الرياضية، على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة الأولمبية بتعليق الأنشطة الرياضية بعد تفشي خطر فيروس كورونا المستجد في قارات العالم الست.

وأجاب فضل الله في تصريحات خاصة، على سؤال بشأن قرار تجميد الدوريات وهل هو من صلاحيات اللجنة الأولمبية والفيفا، أما أنهما يعطيان توصيات فقط، موضحا أن من يملك الحق في إيقاف الرياضة في أي دولة هو الاتحاد الرياضي للدولة المنوط بها القرار، بعد مخاطبة الفيفا لإبلاغه بالأمر ويكون ذلك مستندا لظروف سياسية أو صحية أو بيئة تعيق استمرار الرياضة في نشاطها المعتاد.

وأكد خبير اللوائح أن تجميد الدوريات في كرة القدم أو الألعاب الأخرى، هو أمر يخص الاتحادات الرياضية الوطنية، بالتنسيق مع اتحاداتها الدولية.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إلغاء فترة التوقف الدولي لشهر مارس، في جميع القارات بعد أيام قليلة من تأجيل مباريات تصفيات كأس العالم في قارتي آسيا وأمريكا الجنوبية لأجل غير مسمى.

وأرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشكل رسمي خطاب لجميع الأندية في العالم، بأنهم غير ملزمين بإرسال لاعبيهم إلى المنتخبات الوطنية في الفترة الحالية.

وأكد فيفا في خطاباته الرسمية للأندية، في حال إجبار المنتخبات لأي لاعب على ضرورة الحضور لخوض المباريات الودية أو الرسمية، فالأمر وقتها يكون في يد اللاعب.

وأوضح فيفا أنه يمكن لأي لاعب رفض الانضمام لمنتخب بلاده خاصة المنتشر فيها فيروس كورونا، مع عدم تعرضه لأي عقوبة من فريقه الوطني أو الاتحاد الدولي.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية، قد أعلنت تعليق جميع الأنشطة الرياضية والبطولات المحلية وكافة المباريات والتجمعات الرياضية بجميع أنواعها لمدة أسبوعين اعتباراً من غد، الأحد، على أن يتم التنسيق مع كافة الاتحادات التي تقوم بإعداد منتخباتها القومية لخوض منافسات أو التاهيل لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 مع إتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير الصحية اللازمه لضمان سلامة اللاعبين من خلال اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية لضمان عدم تأثر خطط الاعداد والتأهيل للأولمبياد

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وجاء بيان اللجنة الأولمبية كالتالى: "بناء على قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتعليق النشاط الرياضي بمصر لمدة أسبوعين وبناء على البيان الصادر من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ومنع أية تجمعات حرصا على سلامة المواطنين تقرر تعليق كافة الأنشطة الرياضية وعلى كافة الاتحادات الرياضية المصرية الإلتزام بتنفيذ هذا القرار وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على إتخاذ كافة الإجراءات والضمانات اللازمة للحفاظ على سلامة الشعب المصري.. حفظ الله مصر وشعبها".

وأصدر اتحاد الكرة بيان رسمي بتعليق النشاط الكروي لمدة 15 يوما في مصر ، بناء على تعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة وجاء نص البيان كالتالي:"بناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة ، وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم ، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 16 مارس ، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه سيتم تعليق الأنشطة الرياضية لمدة أسبوعين جنبا لجنب مع قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين وذلك كنوع من الإجراء الوقائى والاحترازي ولمنع عملية الاختلاط وقال مدبولى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن الطلاب فى المدارس والجامعات يمثلون 25% من الشعب المصرى، لفت رئيس مجلس النواب، إلى أنه تم توجيه وزارة الداخلية بغلق أى مراكز يتم فى دروس أو أنشطة دراسية .