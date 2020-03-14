شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يعلن تعليق مباريات الدوري المصري 15 يوما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة ، وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 16 مارس ، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية. وقررت اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم عقب اجتماع اللجنة رقم ( 5 ) ، ظهر اليوم بخصوص الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد 8 توصيات وهي : 1-اتباع كافة التعليمات والإجراءات الوقائية الصادرة من وزارة الصحة و منظمة الصحة العالمية لفيروس كورونا . 2-إلزام الهيئات الرياضية ( الأندية / مراكز شباب ) التابعة للاتحاد والمنتخبات القومية وفروع الاتحاد باتباع الإجراءات الوقائية التالية :

-تطهير غرف خلع ملابس اللاعبين والحكام وغرف الاجتماعات والمؤتمرات قبل موعد المباريات والمنافسات الرياضية باستخدام المطهرات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية . -توفير حقيبة عناية شخصية لكل لاعب وكل افراد الأجهزة الفنيه والإدارية تحتوى على ( هاند جيل مطهر ـــ مناديل مبللة مطهرة صابونة خاصة ) للاستخدام الشخصى لكل فرد . Advertisements

3- توفير وتعميم البروشورات والمطويات الخاصة بالتوعية من فيروس كروونا والمعتمدة من وزارة الصحة ( مرفق المطويات ) . 4-التوصية بعد الملامسة او المصافحة بين اللاعبين والحكام وافراد الأجهزة الفنية والإدارية قبل وبعد المباريات وعند الاحتفال بتسجيل الأهداف.

5-تعليق كافة المؤتمرات والتجمعات للفرق واستمرار عدم دخول الجماهير للمباريات لحين اشعار اخر . 6-تعليق كافة المهرجانات الرياضية الخاصة بالبراعم والاكاديميات المسجلة بالاتحاد او الفروع وإبلاغ جميع فروع الاتحاد بذلك فورا لحين اشعار اخر .

7-تكليف منسق طبى من اللجنة الطبية بالاتحاد لمتابعة تنفيذ كل الإجراءات الوقائية قبل وبعد المباريات الرسمية التي يتم تنظيمها من خلال لجنة المسابقات بالاتحاد . 8-إنشاء غرفة عمليات طبية بالاتحاد على مدار الساعة للمتابعة مع الأجهزة بالمنتخبات والأندية والفروع الرياضية .

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