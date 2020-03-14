شكرا لقرائتكم الحكومة تعلق النشاط الرياضى لمدة أسبوعين تزامنا مع تعليق الدراسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم تعليق الأنشطة الرياضية لمدة أسبوعين جنبا لجنب مع قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين وذلك كنوع من الإجراء الوقائى والاحترازي ولمنع عملية الاختلاط.

وقال مدبولى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن الطلاب فى المدارس والجامعات يمثلون 25% من الشعب المصرى.

ولفت رئيس مجلس النواب، إلى أنه تم توجيه وزارة الداخلية بغلق أى مراكز يتم فى دروس أو أنشطة دراسية .