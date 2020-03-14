شكرا لقرائتكم الاتحاد الإفريقى للجودو يؤجل كأس الأمم المؤهل للأولمبياد إلى 25 يونيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الاتحاد الأفريقى للجودو تأجيل منافسات البطولة الإفريقية التى كان مقرر إقامتها بالمغرب أبريل المقبل بسبب تعليق الأنشطة الرياضية هناك على خلفية انتشار فيروس كورونا

وقرر الاتحاد الأفريقى إقامة البطولة فى الفترة من ٢٥ إلى ٢٨ يونيو القادم ، وتأتى أهمية البطولة فى كونها مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو ٢٠٢٠.

كان الاتحاد المصرى للجودو، برئاسة مطيع فخر الدين، أرسل طلباً إلى الاتحادين الأفريقى والدولى للعبة، يطلب فيها استضافة البطولة الأفريقية التى تقام بالمغرب 19 أبريل المقبل، فى ظل تعليق الأنشطة الرياضية بالمغرب فى الفترة الأخيرة بسبب فيروس كورونا.

أكد مطيع فخر الدين أن المغرب قامت بإلغاء الكثير من البطولات خلال الفترة الأخيرة بسبب الكورونا، فتم مخاطبة الاتحاد الدولى للجودو لإخطاره باستعداد مصر باستضافة البطولة الأفريقية، والمؤهلة للأولمبياد، والتى تدخل ضمن الرانك العالمى.

حذرت اللجنة الطبية باتحاد الكرة من التلامس بين اللاعبين قبل وبعد المباريات بالدورى المصرى، ونفس الأمر مع الحكام، كنوع من أنواع الوقاية من فيروس كورونا.

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عقد اليوم مؤتمر صحفي للجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة محمد سلطان للتعريف بفيروس كورونا وطرق الوقاية منه .

وأعرب الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم عن سعادته بنجاح المؤتمر الطبى الذى عقد اليوم بالاتحاد، مشيرا إلى أن المؤتمر ركز على الهدف الذي أقيم من أجله، وأنه لا صحة لما تداوله البعض بأنه كان بهدف بحث توقيف النشاط، وأن الهدف من المؤتمر هو التوعية وإلقاء الضوء فيما يخص آخر مستجدات التعامل مع فيروس كورونا.

وأضاف أن اللجنة الطبية تتعامل وفقا للتعليمات التى تصدر عن الدولة والهيئات الرياضية، ومن خلال اللقاء مع الأجهزة الفنية والطبية، نصحت اللجنة بوجود حقيبة لكل لاعب بها مطهرات خاصة بمكافخة العدوى، وعدم التلامس بين اللاعبين قبل وبعد المباراة.

وتابع أن اللجنة الطبية تجتمع بشكل يومي لمتابعة الأوضاع مع اللجنة الخماسية، كما تتم مناقشة الرحلات الخارجية للفرق لتحديد وضعية الدول التى يتم السفر إليها من حيث انتشار الفيروس.

قررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مخاطبة جميع الأندية لمطالبتها بتعقيم مقراتها وغرف خلع الملابس كنوع من الوقاية من فيروس كورونا، كما ستتم مطالبة كل نادٍ بإرسال تقارير عن أى لاعب أو فرد يظهر عليه أعراض مرض الكورونا من أجل سرعة اتخاذ الإجراءات لعلاج هذا المصاب وإخطار اتحاد الكرة ووزارة الشباب و الرياضة به.