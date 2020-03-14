شكرا لقرائتكم الاتحاد المصري يحذر اللاعبين من "المصافحة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حذر الاتحاد المصري لكرة القدم اللاعبين في مسابقاته المختلفة من التلامس أو المصافحة بالأيدي قبل وأثناء وبعد المباريات ضمن إجراءات احترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

وعقدت اللجنة الطبية في الاتحاد يوم السبت مؤتمرا صحفيا أعلنت خلاله العديد من الإجراءات الوقائية خلال المباريات، وقال الاتحاد عبر موقعه على الإنترنت إن اللجنة طالبت جميع الأندية أعضاء الجمعية العمومية بضرورة تعقيم مقراتها وغرف خلع الملابس في إطار الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا مع ضرورة إرسال تقرير مفصل عن أي لاعب أو فرد في أي ناد تظهر عليه أعراض المرض.

وقرر الاتحاد في وقت سابق إقامة كافة مبارياته بدون جماهير بما فيها مباريات الأندية المصرية المشاركة في بطولتي إفريقيا، وقال محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري : نصحت اللجنة بوجود حقيبة لكل لاعب بها مطهرات خاصة بمكافخة العدوى وعدم التلامس.

وقررت اللجنة الطبية معرفة مشاركات الأندية المصرية في أي بطولات خارجية وأسماء الدول المتجهة إليها بعثات الأندية قبل الموافقة على سفرها.