شكرا لقرائتكم إيقاف مباريات الدوري المغربي بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم يوم السبت، إيقاف جميع مباريات كرة القدم لحين إشعار آخر في ظل المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكر الاتحاد المغربي في بيان مقتضب نشره على موقعه الرسمي على الإنترنت، أنه تم إيقاف جميع مباريات كرة القدم بكل فئاتها بداية من صدور هذا الإعلان ولحين إشعار آخر.

وكانت وزارة الصحة المغربية أعلنت يوم الجمعة تسجيل ثامن حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد.

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وكان من المفترض إقامة مباراتين يوم السبت بالدوري المغربي، حيث كان من المفترض أن يلتقي يوسفية برشيد مع مولودية وجدة وأولمبيك أسفي مع المغرب التطواني.

كما تم تأجيل مباراة الإسماعيلي المصري مع مضيفه الرجاء المغربي في إياب الدور قبل النهائي من البطولة.

كما أعلن نادي الرجاء تعليق أنشطة كرة القدم إلى أجل غير مسمي وذكر النادي في بيان رسمي يوم السبت انه بعد اجتماع تقرر تأكيد تعليق أنشطة مدرسة كرة القدم إلى أجل غير مسمى، واغلاق وتعليق أنشطة مركز التكوين بالوازيس إلى أجل غير مسمى.

وأضاف البيان أنه تقرر أيضا تعليق أنشطة الفريق الأول للنادي وتسريح اللاعبين إلى أجل غير مسمى، وتعليق الأنشطة الرياضية لمختلف الفئات العمرية بالنادي، وتنظيم حملة توعية للاعبي الفريق الأول ولاعبي مختلف الفئات وكذلك جميع موظفي الادارة.