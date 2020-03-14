بعد توجيهات الحكومة.. اتحاد الكرة يعلن تعليق الدوري المصري

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كتب: ضياء السقا
قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الإثنين المقبل الموافق 16 مارس، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.
وبحسب بيان للجبلاية، يأتي ذلك بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد أعلن تعليق الأنشطة الرياضية، في البلاد لمدة أسبوعين، كنوع من الإجراء الوقائي والاحترازي ولمنع عملية الاختلاط، للحد من تفشي فيروس كورونا.
ويأتي ذلك بعد قرار الرئيس السيسي خلال اجتماعه برئيس مجلس الوزراء، بتعليق الدراسة لمدة اسبوعين في المدارس والجامعات ضمن الخطة الموضوعة لتعقيم كافة المنشآت والحد من انتقال العدوى.
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن تعليق الدراسة يبدأ من غد الأحد، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمر بتخصيص 100 مليار جنيه، لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.
من جانبه، قال مدبولى، في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن الطلاب فى المدارس والجامعات يمثلون 25% من الشعب المصري.
ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه تم توجيه وزارة الداخلية بغلق أى مراكز يتم فى دروس أو أنشطة دراسية.
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