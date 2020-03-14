اصابة رئيس الاتحاد الصربي لكرة القدم بفيروس كورونا

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أعلن الاتحاد الصربي لكرة القدم السبت اصابة رئيسه سلافيشا كوكيزا بفيروس كورونا المستجد، على الارجح في ايطاليا، وتم نقله الى المستشفى.

وجاء في بيان الاتحاد "وُضع الرئيس تحت رقابة طبية وهو بحال جيدة".

وبحسب رئيس البلاد ألكسندر فوتشيتش، فقد تعرض كوكيزا (42 عاما) للفيروس "في ميلانو" حيث زارها أخيرا.

قال الرئيس في مؤتمر صحافي "تحدثنا سويا. يشعر بحال جيدة. كان في حجر صحي طوال الوقت. شخصان كانا على اتصال به جاءت فحوصهما سلبية".

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واصيب نحو 40 شخصا حتى الان بالفيروس في صربيا بحسب السلطات.

وبحسب احصاء لفرانس برس، أصيب بالفيروس أكثر من 150 ألف شخص في العالم توفي منهم أكثر من 5700.

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