موناكو يمدد عقد الروسي غولوفين

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





مدد موناكو الفرنسي عقد لاعب وسطه الروسي ألكسندر غولوفين لموسم واحد، بحسب ما أعلن السبت فريق الامارة.

وبعد نجاحه بكأس العالم التي اقيمت في بلاده، انتقل غولوفين (23 عاما) الى موناكو بعقد حتى حزيران/يونيو 2023 مقابل 30 مليون يورو قادما من سسكا موسكو، وبالتالي اصبح عقده الجديد يمتد حتى 2024.

وعانى الروسي الموسم الماضي من اصابة قوية في كاحله، وخاض حتى الان 65 مباراة مع فريقه في مختلف المسابقات، بينها 55 في الدوري المحلي، سجل فيها 7 اهداف و8 تمريرات حاسمة.

ولعب غولوفين (33 مباراة دولية و5 أهداف) 25 مباراة هذا الموسم بينها 24 اساسيا، سجل فيها 3 اهداف و4 تمريرات حاسمة.

ويحتل موناكو المركز التاسع راهنا في الدوري الفرنسي بفارق نقطة عن رينس الخامس، وذلك قبل تعليق الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.