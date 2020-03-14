تعليق النشاط الرياضي في الأردن بسبب فيروس كورونا

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أعلنت اللجنة الأولمبية الأردنية السبت تعليق كامل النشاط الرياضي في البلاد حتى إشعار آخر على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأتى القرار في أعقاب خطوات حكومية أعلنها رئيس الوزراء عمر الرزاز بهدف التعامل مع فيروس "كوفيد-19"، شملت تعليق كافة الرحلات الجوية من والى المملكة اعتبارا من الثلاثاء، وتعليق دوام المدارس والصلاة في المساجد والكنائس.

وفي أعقاب ذلك، أصدرت اللجنة الأولمبية بيانا جاء فيه "بناء على قرار رئاسة الوزراء وبما يتماشى مع الاجراءات الوقائية لتجنب أسباب العدوى بفيروس كورونا، قررت اللجنة الأولمبية الأردنية تعليق كافة النشاطات الرياضية وإلزام جميع الاتحادات الرياضية بهذا القرار اعتباراً من تاريخه".

ولم يسجل الأردن رسميا سوى حالة إصابة واحدة لعائد من إيطاليا غادر المستشفى الجمعة بعد حجر فيه استمر اسبوعين وفحوص طبية اثبتت شفاءه.

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