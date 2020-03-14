شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يتحدث عن "سحر" معلول ونقاط القمة وتأجيل الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إن الأهلى لا يحتاج إلى التأجيلات التى قام بها الاتحاد المصرى لكرة القدم فى الفترة الأخيرة، بسبب حالة الطقس، قائلاً:"لماذا أجل اتحاد الكرة مباراة الأهلى وإنبى؟.. أريد سبب واحد اليوم السبت الطقس جميل".

شدد رئيس نادى الزمالك فى فيديو بثه عبر الموقع الرسمى لنادى الزمالك إنه لم يطلب تأجيل مباراتى فريقه أمام الاتحاد السكندرى والمصرى فى الدورى الممتاز، بسبب الأحوال الجوية، قائلاً:"اتحاد الكرة أجل المباريات لعلى معلول لاعب الأهلى لإنه هو من يمتلك السحر والشعوذة وليس للفريق لإنه عندما يغيب لا يفوز الأهلى ولما بيلعب هو من تسبب فى تأهل إلى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا وأتسائل هل ممنوع الأهلى يتعادل؟!".

كما قدم رئيس نادى الزمالك الشكر إلى جماهير قطبى الكرة المصرية التى أرسلت إليه رسائل بأن قراره بعدم خوض الزمالك لقمة الدورى، الذى يعتبره سبب تأهل القطبين إلى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا وشدد عن احتساب الزمالك مهزوما فى تلك المباراة لعدم حضور إلى ستاد القاهرة لمواجهة الأهلى وخصم 3 نقاط أخرى منه قائلاً:"هناخد حقنا في المحكمة وسأحصل على تلك النقاط وعندنا قضاء مصري عادل ولجنة التظلمات ثم وزير الشباب والرياضة بصفته مسؤولا عن مراقبة تطبيق اللوائح والقوانين ثم سنطعن في محكمة القضاء الإداري ولن أترك حق الزمالك".

فيما أوضح رئيس الزمالك إن تأجيل الدورى المصرى فى إجراء احترازى بسبب فيروس كورونا، أمر مهم، وإنه ليس لديه مانع فى تأجيل البطولة لمواجهة ذلك الفيروس حفاظا على صحة الجميع.

وأصدر الاتحاد المصرى لكرة القدم، بيان رسمي بتعليق النشاط الكروي لمدة 15 يوما في مصر، بناء على تعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة.

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وجاء نص بيان اتحاد الكرة كالتالي :

بناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة ، وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم ، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 16 مارس ، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه سيتم تعليق الأنشطة الرياضية لمدة أسبوعين جنبا لجنب مع قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين وذلك كنوع من الإجراء الوقائى والاحترازي ولمنع عملية الاختلاط.

وقال مدبولى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن الطلاب فى المدارس والجامعات يمثلون 25% من الشعب المصرى، لفت رئيس مجلس النواب، إلى أنه تم توجيه وزارة الداخلية بغلق أى مراكز يتم فى دروس أو أنشطة دراسية .