شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد اليد: تنفيذ فوري لتعليمات الحكومة ب"تعليق النشاط الرياضي" أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اكد المهندس هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد التزامه الفوري وأعضاء مجلس الإدارة بقرار الحكومة بتعليق النشاط الرياضي لمدة أسبوعين بسبب فيروس كورونا ومنع انتشاره.

واشار نصر إلي أنه أبلغ جميع المسئولين وقيادات ورؤساء لجان المسابقات بالالتزام بالقرار وسرعة اتخاذ اللازم تنفيذا لتعليمات الحكومة الذي ياتي حفاظا علي الارواح وللحد من انتشار الوباء.

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واكد نصر انه بالتاكيد الحرص علي الصحة العامة اهم ، والاهم خلال الفترة القادمة مواجهة المرض و القضاء عليه ، وشدد علي ان اتحاد اليد يحرص علي متابعة اخر المستجدات المتعلقة بتفشي وباء كورونا في مختلف بلدان العالم باهتماما شديد..

وطالب رئيس اتحاد اليد ضرورة التزام الجميع بالتعليمات الوقائية للحكومة ومنظمة الصحة العالمية حرصا علي الصحة العامة وحتي نتمكن من القضاء علي المرض اللعين بتكاتف الجهود وانه لا يوجد اغلي من حياة الانسان .