شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية المصرية تعلن تعليق جميع الأنشطة الرياضية لمدة 15 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة الأولمبية المصرية تعليق كافة الأنشطة الرياضية والبطولات المحلية وكافة المباريات والتجمعات الرياضية بجميع أنواعها لمدة أسبوعين اعتباراً من غد، الأحد، على أن يتم التنسيق مع كافة الاتحادات التي تقوم بإعداد منتخباتها القومية لخوض منافسات أو التاهيل لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 مع اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير الصحية اللازمه لضمان سلامة اللاعبين من خلال اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية لضمان عدم تأثر خطط الاعداد والتأهيل للأولمبياد

وجاء بيان اللجنة الأولمبية كالتالى: "بناء على قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتعليق النشاط الرياضي بمصر لمدة أسبوعين وبناء على البيان الصادر من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ومنع أية تجمعات حرصا على سلامة المواطنين تقرر تعليق كافة الأنشطة الرياضية وعلى كافة الاتحادات الرياضية المصرية الإلتزام بتنفيذ هذا القرار وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على إتخاذ كافة الإجراءات والضمانات اللازمة للحفاظ على سلامة الشعب المصري.. حفظ الله مصر وشعبها".

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وأصدر اتحاد الكرة بيان رسمي بتعليق النشاط الكروي لمدة 15 يوما في مصر، بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وجاء نص البيان كالتالي:"بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة ، وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم ، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 16 مارس ، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.