شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية المصرية تعلن تعليق جميع الأنشطة الرياضية لمدة 15 يوما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة الأولمبية المصرية تعليق كافة الأنشطة الرياضية والبطولات المحلية وكافة المباريات والتجمعات الرياضية بجميع أنواعها لمدة أسبوعين اعتباراً من غد، الأحد، على أن يتم التنسيق مع كافة الاتحادات التي تقوم بإعداد منتخباتها القومية لخوض منافسات أو التاهيل لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 مع اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير الصحية اللازمه لضمان سلامة اللاعبين من خلال اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية لضمان عدم تأثر خطط الاعداد والتأهيل للأولمبياد
وجاء بيان اللجنة الأولمبية كالتالى: "بناء على قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتعليق النشاط الرياضي بمصر لمدة أسبوعين وبناء على البيان الصادر من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ومنع أية تجمعات حرصا على سلامة المواطنين تقرر تعليق كافة الأنشطة الرياضية وعلى كافة الاتحادات الرياضية المصرية الإلتزام بتنفيذ هذا القرار وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على إتخاذ كافة الإجراءات والضمانات اللازمة للحفاظ على سلامة الشعب المصري.. حفظ الله مصر وشعبها".
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه سيتم تعليق الأنشطة الرياضية لمدة أسبوعين جنبا لجنب مع قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين وذلك كنوع من الإجراء الوقائى والاحترازي ولمنع عملية الاختلاط وقال مدبولى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن الطلاب فى المدارس والجامعات يمثلون 25% من الشعب المصرى، لفت رئيس مجلس النواب، إلى أنه تم توجيه وزارة الداخلية بغلق أى مراكز يتم فى دروس أو أنشطة دراسية .
كانت هذه تفاصيل خبر الأولمبية المصرية تعلن تعليق جميع الأنشطة الرياضية لمدة 15 يوما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.