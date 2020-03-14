مرتضى منصور يخطر لاعبى الزمالك بصرف المستحقات فى جلسة قبل "التأجيل"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق عقب تدريب اليوم، السبت، حرص خلالها رئيس النادي على تهنئة اللاعبين على التأهل للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تخطي عقبة الترجي التونسي في دور الثمانية للبطولة.
كما أوضح رئيس نادى الزمالك فى جلسته مع لاعبى الفريق والجهاز الفنى على صرف جميع المستحقات، لتحفيزهم على مواصلة مشوارهم فى البطولة الأفريقية.
وجاءت جلسة رئيس الزمالك قبيل قرار تعليق مسابقة الدورى الممتاز، أصدر اتحاد الكرة بيان رسمي بتعليق النشاط الكروي لمدة 15 يوما في مصر ، بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة.
وجاء نص بيان اتحاد الكرة كالتالي:
بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم ، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 16 مارس، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه سيتم تعليق الأنشطة الرياضية لمدة أسبوعين جنبا لجنب مع قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين وذلك كنوع من الإجراء الوقائى والاحترازي ولمنع عملية الاختلاط.
وقال مدبولى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن الطلاب فى المدارس والجامعات يمثلون 25% من الشعب المصرى، لفت رئيس مجلس النواب، إلى أنه تم توجيه وزارة الداخلية بغلق أى مراكز يتم فى دروس أو أنشطة دراسية .
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