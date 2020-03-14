شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: امنحوا درع الدورى للأهلى.. صحة الإنسان أهم من "خشبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إنه يهدى درع الدورى الممتاز للنادى الأهلى، قائلاً فى رسالة للاتحاد المصرى لكرة القدم:"العالم كله يؤجل الآن من أجل صحة الإنسان، وأنا أهدي الدوري الآن من الأهلى وهو أحسن فريق محلي في الموسم الحالى، ولكن حافظوا على الحكام والجماهير واللاعبين والمدربين".

وتابع رئيس نادى الزمالك فى فيديو بثه عبر موقع الرسمى لنادى الزمالك:"يهمنا صحة أولادنا وبقول لاتحاد الكرة ألغي الدوري فهو درع خشب، وهو أنا مش ممكن أحصل الأهلي؟ وأحصل على لقب الدورى؟.. لكن أنا بقولك الغي الدوري وامنحوه للأهلي حفاظا على صحة أولادنا".

وأصدر اتحاد الكرة بيان رسمي بتعليق النشاط الكروي لمدة 15 يوما في مصر ، بناء على تعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة وجاء نص البيان كالتالي :

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بناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة ، وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم ، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 16 مارس ، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.