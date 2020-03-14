مرتضى منصور: ألغوا الدوري وامنحوا الأهلي اللقب من الآن

طالب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اتحاد الكرة بإلغاء بطولة الدوري هذا الموسم، ومنح الأهلي لقب البطولة.

وقال رئيس الزمالك في فيديو نشر على موقع «يوتيوب» : أرواح أولادنا أهم من الدوري والمسابقات

وأبدى رئيس الزمالك دهشته، قائلاً هل اتحاد الكرة خائف من الأهلي بشأن إصدار قرار نهائي بإلغاء المسابقة المحلية هذا الموسم.

كان اتحاد الكرة قد أعلن منذ قليل بشكل رسمي تأجيل نشاط كرة القدم في مصر لمدة أسبوعين. من الدوري والمسابقات الرياضية ، أعطوا الدوري للأهلي لأنه الآن يبتعد بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه بالرغم من أن الزمالك لديه القدرة على تحسين أوضاعه واللحاق بالأهلي حال استكمال المنافسات.وأبدى رئيس الزمالك دهشته، قائلاً هل اتحاد الكرة خائف من الأهلي بشأن إصدار قرار نهائي بإلغاء المسابقة المحلية هذا الموسم.كان اتحاد الكرة قد أعلن منذ قليل بشكل رسمي تأجيل نشاط كرة القدم في مصر لمدة أسبوعين.

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