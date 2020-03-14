الشباب والرياضة:حل مشكلة تأخر عودة الفتيات المشاركات فى رحلات الأقصر وأسوان

فى ضوء المتابعة الدورية لغرفة العمليات المركزية لوزارة الشباب

والرياضة مواجهةً للأحوال الجوية غير المستقرة التى تشهدها البلاد، قامت الوزارة بالتدخل السريع لحل مشكلة عودة الفتيات المشاركات فى برنامج "رحلات الأقصر وأسوان" التى تنفذها الوزارة ، بعد رفضهن العودة فى القطار المخصص لهن من أسوان للقاهرة يوم الخميس الماضي بعد تأخر موعد تحرك القطار لسوء الأحوال الجوية حيث تم تهدئتهن من خلال مشرفي القطار والقيادات الأمنية المصاحبة لهن وعودتهن للمدينة الشبابية بأسوان مرة أخرى.وقامت الوزارة بتوفير الإقامة والإعاشة للفتيات بالمدينة الشبابية بأسوان لحين حجز أماكن جديدة لهن فى رحلة قطار أخري عند استقرار الأحوال الجوية، وتم التنسيق من قبل مسئولي وزارة الشباب والرياضة مع مسئولي سكك حديد مصر لتدبير رحلة العودة للفتيات حيث استطاع المسئولون حجز أماكن لهن فى القطار المتجه من أسوان للقاهرة صباح اليوم.وحرصت وزارة الشباب والرياضة على حجز عدد من الغرف للفتيات المشاركات من محافظات بعيدة للإقامة بمركز التعليم المدنى بالجزيرة بعد عودتهن مساء اليوم من أسوان حرصاً على سلامتهن ولحين انتهائهن من حجز سفرهن لمحافظتهن.وفى سياق أخر، ومن خلال متابعة غرفة العمليات المركزية لوزارة الشباب والرياصة، وبناءً على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتجهيز المنشآت الشبابية والرياضية بجميع المحافظات لاستضافة العالقين أو من تأثرت منازلهم بسبب موجه الطقس التى تمر بها البلاد، وجه وزير الشباب والرياضة بسرعة الاستعانة بتجهيزات معكسر رأس سد بمحافظة جنوب سيناء وتوزيعها على مراكز شباب المحافظة فى حالة الطلب لتوفير الإقامة المناسبة للعالقين، كما تم استضافة عدد 45 من العالقين فى جنوب سيناء بمركز شباب أبو رديس بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وتوفير التجهيزات اللازمة لهم مع الحرص على بقائهم بالمركز حتى تحسن الأحوال الجوية.وكان وزير الشباب والرياضة قد وجه بفتح مراكز الشباب لاستضافة الحالات التى تضررت من موجة الطقس السيء وفتح المنشآت الشبابية أمام العالقين المسافرين بين المحافظات بعد توقف حركة القطارات ووسائل النقل العام.