ميسي: نعيش أيام معقدة..وحان الوقت لتحمل المسئولية والبقاء بالمنازل

حرص ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، على حث جماهير الفريق الكتالوني، على الوقاية من فيروس كورونا المتفشي في البلاد خلال الفترة الأخيرة.

وكتب ميسي على حسابه عبر موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" :انها أيام معقدة للجميع، نحن قلقون بشأن ما يحدث ونريد أن نساعد

من خلال وضع أنفسنا مكان ما يعانون من وضع أسوء سواء كان المرض أثر عليهم بشكل مباشر و على أحبائهم أو لأنهم يعملون لمكافحة هذا المرض، أرسل لهم القوة، حان الوقت لتحمل المسؤولية والبقاء في المنزل".

وكان نادي برشلونة أعلن عن تجميد كافة انشطته الرياضية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى نادي ريال مدريد، بعدما تم اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا، في النادي الملكي، للاعب فريق السلة، ليتم وضع جميع لاعبي كرة القدم، والسلة في حجر صحي.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، قرر إيقاف الدوري لمدة أسبوعين.