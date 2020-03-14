رسميًا .. تعليق نشاط كرة القدم في مصر 15 يومًا

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يومًا اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل

الموافق 16 مارس.يسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.يأتي ذلك على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة، وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم.