قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يومًا اعتبارًا من يوم الإثنين المقبلالموافق 16 مارس.
يسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.
يأتي ذلك على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة، وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا .. تعليق نشاط كرة القدم في مصر 15 يومًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.