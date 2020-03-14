شاهد .. الكاف عن محمد الشناوي: قفاز الأهلي الذهبي

أثنى الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف، على مستوى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بعد تألقه في لقاء فريقه أمام صن داونز في إياب ربع نهائي دوري ابطال أفريقيا.

وقال الكاف عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي عن الشناوي: "قفاز الأهلي الذهبي"، ناشراً فيديو لتصديات الحارس الدولي.

كان الأهلي نجح في الصعود لنصف النهائي على حساب صن داونز بعدما فاز عليه ذهابا في مصر بهدفين دون رد وتعادل معه في الإياب بهدف لمثله.

ربع نهائي دوري ابطال أفريقيا.وقال الكاف عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي عن الشناوي: "قفاز الأهلي الذهبي"، ناشراً فيديو لتصديات الحارس الدولي.كان الأهلي نجح في الصعود لنصف النهائي على حساب صن داونز بعدما فاز عليه ذهابا في مصر بهدفين دون رد وتعادل معه في الإياب بهدف لمثله.

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