الدولي للريشة الطائرة يعلق النشاط حتى منتصف أبريل خوفا من "كورونا"

قرر الاتحاد الدولي للريشة الطائرة تعليق أي نشاط رياضي خاص بالبطولات الدولية والقارية حتى منتصف إبريل المقبل بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا. ويأتي هذا القرار للحفاظ على سلامة اللاعبين والإداريين وجميع أفراد المنظومة. اللاعبين والإداريين وجميع أفراد المنظومة. ويشارك الثلاثي المصري "هادية حسني - ضحى هاني - أدهم حاتم" حاليا في بطولة إنجلترا الدولية والتي ستكون الأخيرة قبل توقف النشاط الدولي. الدولية والتي ستكون الأخيرة قبل توقف النشاط الدولي. وكان من المقرر أن يشارك لاعبي منتخبنا الوطني في بطولات "سويسرا - سنغافورة - الهند" الدولية خلال الفترة المقبلة قبل أن يتم تعليق كافة الأنشطة الدولية الخاصة باللعبة.

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