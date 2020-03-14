أول تعليق من ليفربول حول إمكانية إلغاء البريميرليج وحرمانه من اللقب

علق مصدر تنفيذي مسؤول داخل نادي ليفربول الإنجليزي، عن إحتمالية إلغاء الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج", وحرمان الريدز من اللقب.

قال المصدر بنادي ليفربول في تصريحات ابرزتها صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية، أن هناك

الكثير من الأمور على المحك، بشأن مصير البريميرليج في الوقت الحالي، لكن سيكون هناك إحتمالية لإلغاءه أيضًا، لكن مع منح ليفربول اللقب كونه بطل الدوري".

وتابع:" لا أعتقد أن البريميرليج يخطط لإلغاء الدوري، وأن الاتحاد الإنجليزي، يبحث إمكانية استئناف بطلوة الدوري، لكننا سنرى".

وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمس الجمعة، عن تعليق جميع المسابقات الإنجليزية، بكافة درجاتها حتى 3 من شهر أبريل المقبل.