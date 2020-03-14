علق مصدر تنفيذي مسؤول داخل نادي ليفربول الإنجليزي، عن إحتمالية إلغاء الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج", وحرمان الريدز من اللقب.
قال المصدر بنادي ليفربول في تصريحات ابرزتها صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية، أن هناكالكثير من الأمور على المحك، بشأن مصير البريميرليج في الوقت الحالي، لكن سيكون هناك إحتمالية لإلغاءه أيضًا، لكن مع منح ليفربول اللقب كونه بطل الدوري".
وتابع:" لا أعتقد أن البريميرليج يخطط لإلغاء الدوري، وأن الاتحاد الإنجليزي، يبحث إمكانية استئناف بطلوة الدوري، لكننا سنرى".
وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمس الجمعة، عن تعليق جميع المسابقات الإنجليزية، بكافة درجاتها حتى 3 من شهر أبريل المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من ليفربول حول إمكانية إلغاء البريميرليج وحرمانه من اللقب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.