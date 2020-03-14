إصابة قوية للاعب شباب المقاولون ومحمد رضوان يؤازره

حرص محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب، على زيارة امير على لاعب فريق المقاولون مواليد 2002 الذى قام باجراء عملية جراحيةخطيرة، بعد تعرضه لإصابة قوية جدًا بقطع كامل في الرباط الصليبي للركبه وقطع كامل الغضروف الركبة الداخلي بعد تدخل لاعب الاتحاد الشرطة عليه.
واطمئن محمد رضوان على لاعب فريق المقاولون، متمنيًا له الشفاء العاجل والعودة الى الملاعب قريبًا.
شاهد لحظة إصابة لاعب المقاولون خلال مباراتهم أمام اتحاد الشرطة..
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