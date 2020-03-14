برشلونة يستهدف ضم مدافع لاتسيو

يسعى نادي برشلونة الإسباني لضم البرازيلي لويز فيليبي مدافع فريق لاتسيو الإيطالي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأضافت صحيفة " كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، أن نادي برشلونة يستهدفضم فيليبي، من أجل تعزيز خط دفاعه، وتدعيمه.
على الجانب الآخر، بدأ النادي الإيطالي في تأمين مدافعه البرازيلي، و أجراءمحادثات معه من أجل تجديد عقده مع الفريق، لفترة أطول، قاطعًا الطريق على الفرق الآخرى التي ترغب بضمه.
ويحتل لاتسيو المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 62 نقطة خلف يوفنتوس المتصدر برصيد 63 نقطة.
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