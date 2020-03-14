رونالدينيو يقود فريق سجن باراجواي لفوز كاسح!

شارك النجم البرازيلي “رونالدينيو“، نجم فريق برشلونة الإسباني السابق، في دورة كرة القدم داخل سجن أسونسيون في باراجواي، حيث فاز فريقه بنتيجة 11 / 2.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن رونالدينيو سجل خمسة أهداف، وقدم ست تمريرات حاسمة لزملائه في المباراة، ليقود فريقه في سعيه للفوز بجائزة البطولة وهي خنزير صغير يبلغ وزنه 16 كيلو جراما.

وكان رونالدينيو تعرض لعقوبة الحبس في باراجواي، وذلك بعد اتهامه بدخول البلاد بجواز سفر مزور، كما رفض القضاء في باراجواي طلب محاميه بالإفراج عنه بكفالة.

وأيدت محكمة استئناف في أسونسيون، عاصمة باراجواي، استمرار حبس رونالدينيو، نجم المنتخب البرازيلي لكرة القدم السابق، وشقيقه على ذمة قضية استخدام وثائق سفر مزورة.

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وغرد الادعاء العام في باراجواي على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي بالقول إن المحكمة رفضت طلب الدفاع تحويل الحبس الاحتياطي إلى إقامة جبرية بالمنزل، وعرض المحامون ترك مزرعة مملوكة للمتهم كضمان.

وكتبت صحيفة “ايه بي سي كولور” الباراجوية أن محكمة الاستئناف لم يتغير شيء بالنسبة لها فيما يتعلق بخطر هروب المتهم ومخاطر إعاقة التحقيق، وهما العاملان اللذان يستند إليهما قرار الحبس الاحتياطي، وبذلك يكون الدفاع قد فشل مجددا في إخراج الشقيقين من الحبس.