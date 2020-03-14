أهداف مباراة الفجيرة والشارقة في الدوري الإماراتي

اكتسح فريق الشارقة مضيفه الفجيرة بثلاثية بيضاء، اليوم السبت 14-3-2020 على “ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة”، ضمن لقاءات الجولة التاسعة عشر من بطولة دوري الخليج العربي الإماراتي (الدوري الإماراتي).

رفع الملك رصيده الى النقطة 35 فى المركز الثالث من ترتيب جدول الدوري، بعد ان خاض 19 مباراة، بفارق نقطتين عن فريق العين صاحب المركز الثاني قبل ان يلتقي مساء اليوم مع فريق الجزيرة فى قمة الجولة.

فى المقابل تجمد رصيد فريق الفجيرة عند النقطة 12 فى الرابع عشر (متذيل الترتيب).

كان فريق الشارقة هو الأفضل والمسيطر على مدار الـ90 دقيقة، أما فريق الفجيرة فلم يظهر أي جديد ولم يقدم المستوي المطلوب للبقاء فى الدوري، وبالهزيمة اليوم تتعقد حساباته أكتر حيث يتبقا 7 مباريات فقط لإنتهاء المسابقة.

سجل الهدف الأول البرازيلي “ميلوني” فى الدقيقة 19، من عمل جماعي رائع للاعبي الشارقة لينُهي الكرة بتسديدة قوية فى شباك الفجيرة .

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وأضاف الهدف الثاني اللاعب المتألق “ريان مينديز” فى الدقيقة 75، بعد ان راوغ ببراعة دفاع الفجيرة وسدد كرة فى الزاوية الضيقة لحارس المرمي معززاً تقدم فريقه.

واختتم ثلاثية الشارقة الأوزبكستاني “شوكوروف” فى الدقيقة 90، من تسديدة ذكية من خارج منطقة الجزاء، لينتهي اللقاء بثلاثية دون مقابل.

إليكم أهداف المباراة..

هدف الشارقة الثاني

الهدف الثالث للشارقة