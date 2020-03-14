خطر كورونا يهدد مسؤولي ريال مدريد وبرشلونة



أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، أن خطر الإصابة بفيروس كورونا، بات يهدد مسؤولي ريال مدريد وبرشلونة.



ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ماوريسيو جوميز دي ماتوس نائب رئيس فلامنجو، أصيب بفيروس كورونا.



وأشارت إلى دي ماتوس تواجد في إسبانيا هذا الشهر، وعقد اجتماعات مع مسؤولي ريال مدريد وبرشلونة، وبالتالي من المحتمل أن يكون نقل الفيروس إلى أحدهم.



وأوضحت أن دي ماتوس التقى فلورنتينو بيريز رئيس الميرنجي، وخوسيه آنخيل سانشيز المدير الرياضي، وجوني كالافات مسؤول التعاقدات الدولية، خلال زيارة متحف ريال مدريد.



وقالت ماركا إن دي ماتوس التقى أيضًا إيريك أبيدال ورامون بلانيز وفرانك كاربو وجوردي مورا، من الإدارة الرياضية لبرشلونة.

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