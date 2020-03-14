رياضة | تعرف على قرارات اجتماع مجلس إدارة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على قرارات اجتماع مجلس إدارة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعا هامًا ظهر اليوم السبت بمقر النادي الأحمر بالجزيرة.

واتخذ مجلس النادي الأحمر عدة قرارات جاءت على النحو التالي :-

استعراض نتائج الاجتماع الذي عقده العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، مع الدكتور محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية، لوضع الخطة الوقائية للحفاظ على سلامة الأعضاء، واتخاذ كل التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

تمديد عقد اللواء هشام جنيد، مدير إدارة المباريات، حتى 30 يونيو المقبل.

اعتماد نتائج محاضر لجنة العضوية، الخاصة بعقد المقابلات الشخصية مع الراغبين الجدد في الحصول على عضوية النادي، سواء العامة أو فرعي الشيخ زايد والتجمع الخامس قبل الزيادة الرسمية المقررة في أول أبريل المقبل.

اعتماد المذكرة المقدمة من المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، بشأن إنشاء ملعبين لكرة القدم بالأبعاد القانونية بفرع النادي بالشيخ زايد، لخدمة الأعضاء، التي تأتي استكمالا للخطة الإنشائية التي يشهدها النادي، سواء في مقره الرئيسي أو فروعه المختلفة.

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الاعتذار عن مشاركة فريق الجمباز بالنادي في كأس أوكرانيا، التي كان مقررا لها خلال الفترة من 26-30 مارس الحالي.

اعتماد التصور الذي قدمه وليد مبروك، رئيس اللجنة العليا للجان، الخاص بإعادة تشكيل لجان النادي، الذي جاء على النحو التالي:

أولا: اللجنة العليا

التشكيل الحالي

مهندس وليد مبروك (رئيسا)

محمد سمير (مقررا)

والأعضاء:

عمرو عطية وريهام طوبار وياسر سعيد وعبدالرحمن ناجي ووليد سليمان. ووافق المجلس على ضم كل من عمرو غالب، الذي تم تصعيده من رئاسة لجنة الشباب إلى تشكيل اللجنة العليا للجان، بالإضافة إلى ضم كل من: سها إبراهيم ومحمد رمضان شرش وحازم سلطان إلى تشكيل اللجنة.

ثانيا: لجنة الشباب

تصعيد أحمد حسام عوض، المقرر الحالي للجنة لتولي رئاستها، على أن تضم كلا من: إسلام محمد يوسف (مقررا)

بالإضافة إلى الأعضاء: سلمى أحمد شوبير ونور أحمد عبد العاطي فؤاد وأميرة محيي وعمر محمد هشام وعلي محمد ندا ومحمد عمر محمد وأحمد إسماعيل ماهر. كما وافق المجلس على ضم كل من مريم محمد خالد وأحمد حسنين إلى تشكيل اللجنة.

ثالثا: لجنة المرأة

ترشيح أنهار حسن قنديل رئيسا للجنة خلفا للدكتورة عزة زيان، التي تقدمت باستقالتها، كما تم انضمام علا أحمد صلاح إلى لجنة الطفل ليصبح تشكيل اللجنة على النحو التالي:

أنهار حسن قنديل (رئيسا)

سهام سيد رمضان علي (مقرر اللجنة)، بالإضافة إلى الأعضاء

أسماء عبدالله عبدالعزيز وأمل أحمد إبراهيم ودينا محسن أحمد حلمي ورشا محمود ناجي ورنا بدر الدين أحمد حسن وسلا حامد وسمر عادل ونسمة حسن علي.