رياضة | الصحف الإسبانية تعلق على تجميد النشاط الرياضي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحف الإسبانية تعلق على تجميد النشاط الرياضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت العديد من الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم بالتعليق على توقف جميع المنافسات الرياضية وتجميد أنشطة الأندية بسبب تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا في القارة العجوز.

وعنونت صحيفة ماركا غلافها بالعنوان التالي "إغلاق أوروبا".

وذكرت ماركا أن الدوريات الخمس الكبرى ستتوقف حتى الثالث من أبريل على الأقل وأن الاتحاد الأوروبي قام أخيرًا بتأجيل مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

ونوهت ماركا أن الحكومة الإسبانية تُقرر حالة الإنذار في إسبانيا لكن الصين ترغب بالفعل في إعادة المنافسات وتنوي استئناف مباريات كرة السلة في أبريل المقبل.

وعنونت صحيفة موندو ديبورتيفو غلافها بالعنوان التالي "الجميع في منازلهم".

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وأشارت موندو ديبورتيفو إلى أن برشلونة مثل العديد من الأندية أعلن تجميد كافة الأنشطة الرياضية وأن بارتوميو طالب اللاعبين بالبقاء في المنزل وتم أغلاق جميع مرافق النادي.

وأكدت موندو ديبورتيفو أنه طُلب من نجوم النادي الكتالوني أن يبهروا الجميع بسلوكهم في التعامل مع هذه الأزمة.

وعنونت صحيفة سبورت غلافها بالعنوان التالي"جميعنا معًا".

وأكدت سبورت بإنها لحظة تاريخية بأن يرسل بارتوميو جميع الموظفين إلى المنزل ويغلق جميع مرافق النادي بسبب الأزمة.

وأوضحت سبورت أنه لن يتدرب اللاعبون مجددًا وأنه يجب عليهم إتباع خطة شخصية للحفاظ على لياقتهم.