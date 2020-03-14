رياضة | جدول ترتيب الدوري السعودي بعد إيقافه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول ترتيب الدوري السعودي بعد إيقافه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت وزارة الرياضة السعودية في بيانا صحفيا عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر تعليق بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وإيقاف كافة البطولات والمسابقات في الألعاب المختلفة الرياضية خوفا من انتشار فيروس كورونا.

وعلقت الوزارة في بيانها:"وزارة الرياضة السعودية تُعلن تعليق النشاط الرياضي في المملكة بمختلف الألعاب الرياضية وكافة البطولات والمسابقات وكذلك إغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة اعتباراً من يوم الغد الأحد وحتى إشعار آخر، وذلك بناء على توصيات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد".

ويقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد إيقاف المسابقة:

1- الهلال برصيد 51 نقطة

2- النصر برصيد 45 نقطة

3- الوحدة برصيد 39 نقطة

4- الأهلي برصيد 37 نقطة

5- الفيصلي برصيد 34 نقطة

6-التعاون برصيد 32 نقطة

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7- الرائد برصيد 32 نقطة

8- الشباب برصيد 31 نقطة

9- أبها برصيد 30 نقطة

10- الاتفاق برصيد 29 نقطة

11- الفيحاء برصيد 27 نقطة

12-الحزم برصيد 24 نقطة

13- الاتحاد برصيد 23 نقطة

14- الفتح برصيد 19 نقطة

15- ضمك برصيد 18 نقطة

16- العدالة برصيد 14 نقطة