رياضة | رسمياً.. اتحاد الكرة يعلن تأجيل الدوري المصري 15 يوماً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً.. اتحاد الكرة يعلن تأجيل الدوري المصري 15 يوماً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى بيان رسمي، بشأن تعليق النشاط الرياضي فى مصر.

وجاء البيان كالأتي :

بناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة ، وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم ، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 16 مارس ، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.