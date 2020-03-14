رياضة | بسبب الكورونا .. إيقاف الكرة المغربية لأجل غير مسمى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب الكورونا .. إيقاف الكرة المغربية لأجل غير مسمى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم اليوم السبت، إيقاف جميع المباريات في كل الفئات لأجل غير مسمى بسبب مخاوف فيروس كورونا.

وقرر الاتحاد المغربي للعبة إقامة المباريات دون جماهير في 4 مارس الجاري، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.

وألغت وزارة الداخلية المغربية جميع المناسبات الرياضية والثقافية والعروض الفنية في البلاد لتجنب انتشار العدوى.

وسيعقد رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع، اجتماعاً طارئاً بعد غد الإثنين، بمدينة سلا، لبحث تطورات تجميد النشاط والنظر في مسألة المشاركة في بطولة أفريقيا للاعبين المحليين.