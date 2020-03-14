رياضة | حسن عبد الغني يسجل أول أهدافه في دوري الدرجة الثانية بتركيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسن عبد الغني يسجل أول أهدافه في دوري الدرجة الثانية بتركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح اللاعب الصاعد حسن عبدالغني المنضم لصفوف فريق أوفسبور التركي الذي يشارك بدوري الدرجة الثانية، في إحراز أول أهدافه مع فريقه الجديد، خلال المشاركة في لقاء فريقه أمام فريق عنتاب في دوري الدرجه التانيه التركي.

وكان اللاعب قد إنضم مؤخراً إلى الفريق التركي في تجربة إحترافية، حيث أشار أنه يرغب في أن يكون له مستقبل كبير في الإحتراف مثلما فعل محمد زيدان وعمرو زكي، وأحمد حسام ميدو، وأحمد حسن، وعبد الظاهر السقا، وغيرهم من اللاعبين المصريين.

وشارك اللاعب المصري في عدد من التجارب الودية، والمباريات الرسمية مع فريق أوفسبور، حيث نجح في التألق مع فريقه، والإنسجام مع باقي زملاؤة بالفريق.