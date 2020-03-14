رياضة | أول تعليق من ميسي على انتشار فيروس كورونا حول العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من ميسي على انتشار فيروس كورونا حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني على انتشار فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام الماضية، مما قد تسبب في تأجيل كرة القدم بشكل عام حتى بداية شهر ابريل المقبل.

وكتب ميسي على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" : "هذا الوقت المثالي للاستمتاع مع عائلتك، وآمل أن نتمكن من تغيير هذا الوضع في أقرب وقت ممكن".

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وأضاف : "‏انها أيام معقدة للجميع، ونحن قلقون بشأن ما يحدث ونريد أن نساعد من خلال وضع أنفسنا مكان ما يعانون من وضع أسوء سواء كان المرض أثر عليهم بشكل مباشر وعلى أحبائهم أو لأنهم يعملون لمكافحة هذا المرض".

وتابع : "أرسل لهم القوة دائما ؛حان الوقت لتحمل المسؤولية والبقاء في المنزل خلال الفترة المقبلة".