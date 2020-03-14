رياضة | فيفا يصدم الاتحادات الوطنية في بيان رسمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيفا يصدم الاتحادات الوطنية في بيان رسمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الإتحاد الدولي "فيفا" صدمة كبيرة للإتحادات الوطنية لكرة القدم على مستوى العالم، في أعقاب تفشي فيروس كورونا وتحوله لجائحة عالمية.

وذكر فيفا في بيان رسمي، أن الأندية ليست ملزمة بإرسال لاعبيها للمنتخبات خلال الفترة الحالية والممتدة حتى منتصف أبريل المقبل، دون توقيع عقوبات على اللاعبين.

وقال فيفا في بيانه: "يواصل فيروس كوفيد 19 تطوره على مستوى العالم، حيث أشارت آخر الإحصائيات الواردة من منظمة الصحة لوجود ما يقارب 130 ألف حالة مصابة".

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وأضاف البيان: "أصبح الوباء متواجداً في 123 دولة حالياً، مما أجبر الحكومات على فرض قيود حول رحلات الطيران والتجمعات العامة".

وواصل: "من جهتها، اتخذت السلطات القائمة على كرة القدم في العالم إجراءات مشددة بعزل لاعبين ودخولهم الحجر الصحي، وإقامة كباريات دون جمهور، وتأجيل بعض المسابقات".

وأتم: "وقرر فيفا تأجيل التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا الجنوبية، وفي ضوء ذلك، قرر فيفا عدم تطبيق قواعد انضمام اللاعبين للمنتخبات خلال تلك الفترة، وعدم توقيع أي عقوبات على اللاعبين الرافضين للإنضمام حتى لو وافق ناديه، كما أنه في حالة عدم مقدرة اللاعب على إستئناف عمله مع ناديه حال وجود إصابات بالكورونا، فإن ذلك الأمر لن يدخل ضمن العقوبات التأديبية".